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Больше молчать невозможно: Лепс признал фатальную ошибку после громких слов о доходах россиян

Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс принёс извинения за свои недавние высказывания о российских семьях, живущих на 200-300 тысяч рублей в месяц. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале, признав, что его слова могли быть восприняты неверно.

Певец Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Григорий Лепс

Артист подчеркнул, что вырос в обычной семье и хорошо знает, что в жизни бывают разные времена. Он заявил, что не хотел проявить неуважение к тем, кому сегодня приходится нелегко, и добавил, что его слова были неправильно поняты.

"Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать", — написал Лепс.

Ранее в интервью предпринимателю Эмину Агаларову Лепс заявил, что большинство семей в России живут на 200-300 тысяч рублей в месяц, и при этом умудряются кормить и одевать детей, отправлять их в школу. При этом он также отметил, что есть семьи, где зарабатывают миллион долларов в день, но и им часто бывает мало.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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