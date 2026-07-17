Больше молчать невозможно: Лепс признал фатальную ошибку после громких слов о доходах россиян

Народный артист России Григорий Лепс принёс извинения за свои недавние высказывания о российских семьях, живущих на 200-300 тысяч рублей в месяц. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале, признав, что его слова могли быть восприняты неверно.
Артист подчеркнул, что вырос в обычной семье и хорошо знает, что в жизни бывают разные времена. Он заявил, что не хотел проявить неуважение к тем, кому сегодня приходится нелегко, и добавил, что его слова были неправильно поняты.
"Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена. Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать", — написал Лепс.
Ранее в интервью предпринимателю Эмину Агаларову Лепс заявил, что большинство семей в России живут на 200-300 тысяч рублей в месяц, и при этом умудряются кормить и одевать детей, отправлять их в школу. При этом он также отметил, что есть семьи, где зарабатывают миллион долларов в день, но и им часто бывает мало.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...