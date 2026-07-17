Хватит глумиться над ушедшими: Отар Кушанашвили разнёс певицу за скандальный снимок с покойным

Журналист Отар Кушанашвили резко осудил Анну Седокову за её недавние откровения о покойном муже, баскетболисте Янисе Тимме, который покончил с собой в декабре 2024 года. По его мнению, выносить на публику истории о домашнем насилии спустя полтора года после смерти человека, который уже не может ответить, — это неуважение к его памяти и его родителям.

Фото: личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Анна Седокова

Кушанашвили заявил, что Седокова, вероятно, пытается таким образом напомнить о себе на фоне спада популярности, но считает такие методы недопустимыми. Журналист предположил, что любую историю можно придумать, и призвал к "культуре памяти" по отношению к ушедшим.

"Должна быть культура памяти. Человек ушёл. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня. Может быть, он лук резал и решил прилечь? Может, он взял нож, чтобы пошутить, как я иной раз перед лицом Оли размахиваю. Всегда побеждает Оля, кстати", — возмутился Отар.

Напомним, на прошлой неделе, когда Янис Тимма мог бы отметить свой день рождения, Анна Седокова опубликовала снимок, на котором баскетболист изображён спящим с ножом, и заявила, что в их браке сталкивалась с домашним насилием. Она призналась, что муж часто гонялся за ней с холодным оружием, и она боялась за себя и своих детей. Однако многие пользователи усомнились в подлинности фото и обвинили певицу в осквернении памяти Тиммы.

Кушанашвили, в свою очередь, предположил, что Седокова могла поступить так, чтобы оставаться на слуху.

"Понятно, что такая артистка, как Аня Седокова, которая вынужденно призналась, что ей 43 года, думает: "Как мне напомнить о себе?" Я отношусь к этой доле артистической сочувственно, если нет "заигрывания" с покойниками. Ну их-то оставьте в покое! Понятно, вы хотите быть на слуху. Но тут парня нет!" — высказался Кушанашвили.

Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова называла фото с ножом подделкой и заявляла, что родственники баскетболиста планируют подать иск о клевете. Первая жена Яниса, Сана Оша, также не подтверждала версию о домашнем насилии, заявляя, что за девять лет брака ни разу не сталкивалась с агрессией.