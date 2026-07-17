Считать Киркорова другом – тупость: почему Айза пожалела Ивлееву и назвала её наивной

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале отреагировала на недавние откровения Насти Ивлеевой, которая рассказала о предательстве коллег после скандальной "голой вечеринки". Айза заявила, что не была близкой подругой Ивлеевой, но хорошо её знает, и считает, что с блогершей обошлись слишком жёстоко.

Фото: instagram by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настя Ивлеева

По мнению Айзы, Ивлеева была наивна, полагая, что люди в шоу-бизнесе могут быть настоящими друзьями. Она подчеркнула, что сама, будучи новичком, сразу поняла: многие связи в этой среде — не более чем "картинка", где люди появляются и исчезают в зависимости от ситуации. Бизнесвумен также заметила, что испытание популярностью выдерживают далеко не все.

"Мне искренне интересно, Настя реально считала всех этих людей своими друзьями? Ну правда?" — начала Айза.

Айза вспомнила свой последний разговор с Ивлеевой, отметив, что Настя отдалилась от людей. Она добавила, что в её собственном окружении испытание славой прошла только она сама. Бизнесвумен также резко высказалась о тех, кто стремится дружить с известными личностями ради выгоды, назвав это "тупостью".

"А считать Киркорова и других своими друзьями — тупость. Или всем этим обильно стремящимся к славе блогерам и артистам, которые с тебя три шкуры снимут ради своей выгоды", — подчеркнула она.

Ранее Прохор Шаляпин в эфире шоу "Что о тебе думают?" жёстко раскритиковал коллег, одержимых славой и боящихся забвения. Он заявил, что у них "и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут".