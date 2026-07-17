Слишком идеальные формы Хейли Бибер: деталь на фото выдала способ, который изменил её тело

Фитнес-тренер Пол Комсулеа из Коннектикута объяснил, как американской модели Хейли Бибер удаётся поддерживать форму ягодиц. Своим наблюдением он поделился с New York Post, обратив внимание на снимок, который Хейли опубликовала в соцсетях два месяца назад.

Фото: instagram by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хейли Бибер

На том фото модель позировала в светлом костюме и чёрном жилете, а под её ягодицами были заметны эластичные ленты. Комсулеа пояснил, что такие аксессуары часто применяют спортсмены для ограничения кровотока в мышцах, что заставляет их работать активнее во время нагрузки. По словам тренера, с их помощью можно добиться хороших результатов даже без работы с большими весами.

"К эластичным лентам можно прибегать во время глубоких приседаний, подъёмов таза, а также разведений и сведений ног в тренажёрах", — пояснил специалист.

Комсулеа также отметил, что данный метод позволяет эффективно прорабатывать ягодицы, изолируя их от других мышц. При этом он уточнил, что для заметного эффекта не обязательно использовать тяжёлые отягощения — достаточно правильно подобранного сопротивления и регулярности.

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