Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников

В Великобритании готовят к выпуску сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи. Записи, сделанные ещё в 1965 году, когда легендарный музыкант выступал под своим настоящим именем Дейви Джонс, войдут в альбом под названием "David Bowie: The Shel Talmy Recordings". Релиз запланирован на 18 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger Woolman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Боуи

В работе над некоторыми композициями участвовал Джимми Пейдж, который на тот момент ещё не был участником Led Zeppelin. По информации The Guardian, все треки относятся к 1965 году и представляют собой стиль, который издание описывает как "прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок", характерный для лондонской сцены тех лет.

"Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой "прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок", характерный для Лондона тех лет", — отмечает The Guardian.

Ранее уже выходили отдельные синглы этого периода, включая "Can't Help Thinking About Me" и "Do Anything You Say". В новый сборник войдут треки "I Want Your Love" (уже доступен в сети), а также "Cupid", "Leave Her to Me", "You Gotta Tell Her", "Certain Woman", "Today", "I Live in Dreams" и "Keep up with the Jones". Продюсером всех записей выступил Шел Талми, известный по работе с The Kinks, The Who и Манфредом Манном.

Ранее лидер Rolling Stones Мик Джаггер в интервью изданию Today назвал три своих любимых альбома в дискографии группы.