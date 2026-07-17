Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород без лопаты: как добиться идеальной рыхлости грядок, забыв про изнурительную копку
Кажется, будто ягоды только сорвали: этот клубничный морс сохраняет их настоящий вкус
Слишком идеальные формы Хейли Бибер: деталь на фото выдала способ, который изменил её тело
Самые умные собаки мира: рейтинг пород, которые понимают хозяина с полуслова и удивляют интеллектом
Борьба за выживание: почему тело сопротивляется росту мышц и как победить в этой схватке
Вирус-родственник Эболы вырвался из тени: забытый монстр без вакцины снова поднял голову
Молоко каждый день: польза для здоровья или скрытая угроза для взрослого организма
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта

Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников

Шоу-бизнес

В Великобритании готовят к выпуску сборник ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи. Записи, сделанные ещё в 1965 году, когда легендарный музыкант выступал под своим настоящим именем Дейви Джонс, войдут в альбом под названием "David Bowie: The Shel Talmy Recordings". Релиз запланирован на 18 сентября.

Дэвид Боуи
Фото: commons.wikimedia.org by Roger Woolman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Боуи

В работе над некоторыми композициями участвовал Джимми Пейдж, который на тот момент ещё не был участником Led Zeppelin. По информации The Guardian, все треки относятся к 1965 году и представляют собой стиль, который издание описывает как "прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок", характерный для лондонской сцены тех лет.

"Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой "прямолинейный, блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок", характерный для Лондона тех лет", — отмечает The Guardian.

Ранее уже выходили отдельные синглы этого периода, включая "Can't Help Thinking About Me" и "Do Anything You Say". В новый сборник войдут треки "I Want Your Love" (уже доступен в сети), а также "Cupid", "Leave Her to Me", "You Gotta Tell Her", "Certain Woman", "Today", "I Live in Dreams" и "Keep up with the Jones". Продюсером всех записей выступил Шел Талми, известный по работе с The Kinks, The Who и Манфредом Манном.

Ранее лидер Rolling Stones Мик Джаггер в интервью изданию Today назвал три своих любимых альбома в дискографии группы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Авто
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Королевская семья не простила опальных: поездка принца Гарри превратилась в унизительный кошмар для Меган Маркл
Грозди уже набирают сок, но не сахар: одна июльская ошибка оставит виноград кислым
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Последние материалы
ЦБ попал в инфляционную ловушку: решение по ставке может перевернуть планы миллионов россиян
Этот кофе придумали из-за дефицита, а теперь за ним едут в Ханой: рецепт легендарного жидкого десерта
Неизданные песни раннего Дэвида Боуи выйдут спустя 60 лет: чем записи 1965 года удивят поклонников
Это страшнее любой болезни: одно решение владельца запускает отек мозга у питомца
Деревянный пол словно молодеет: старый способ поможет закрыть щели без замены досок
Бак пустеет на глазах: эта привычка ежедневно лишает всех водителей существенной суммы
Российские ученые создали молекулу-убийцу: новый препарат оказался на 50% мощнее мировых аналогов
Листья превратились в сито: как вычислить, кто прогрыз ваши перцы, и быстро остановить атаку
Оземпик и его последствия: то, что скрыто от глаз худеющих в инструкции к лекарству
Европейская промышленность капитулировала: ЕС резко нарастил закупки удобрений из России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.