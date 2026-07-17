Всё могло закончиться просто дружбой: как Селена Гомес проверила намерения Бланко перед началом романа

Муж певицы Селены Гомес, продюсер Бенни Бланко, в интервью Daily Mail впервые раскрыл детали начала их романа. По его словам, перед тем как сделать шаг навстречу, сама Селена решила убедиться в серьёзности его намерений.

Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес и Бенни Бланко

Бланко признался, что его избранница прямо спросила, уверен ли он в своём выборе, и дала понять, что готова остаться просто другом, если он не готов к отношениям. Этот разговор, по словам продюсера, показал ему, насколько трепетно Селена относится к их возможному союзу.

"Она спросила меня: "Ты уверен, что хочешь этого? Я пойму, если ты хочешь, чтобы мы просто остались друзьями"", — поделился Бланко.

Несмотря на страх перед пристальным вниманием общественности, Бенни решил не скрывать свои чувства и открыто заявить о романе. Он подчеркнул, что их окружают близкие люди, которые знают их ещё до славы, и это придаёт паре уверенности.

"А потом я сказал ей: "Знаешь что? К чёрту всё это". Нам повезло, потому что у нас обоих есть друзья и родственники, которых мы знаем ещё до популярности, и нас окружают хорошие люди, которых мы любим", — вспомнил муж Гомес.

При этом продюсер признался, что не любит выставлять свою жизнь напоказ.

Ранее Бенни Бланко рассказывал, что идея создать семью с Селеной Гомес принадлежала его матери, которая ещё в 2019 году во время съёмок клипа сказала ему: "Дорогой, тебе следует жениться на Селене".