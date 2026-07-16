Это в тишине начинается: Бритни Спирс показала детские вещи и намекнула на скорое пополнение в семье

Певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram*-аккаунте серию загадочных снимков, которые вызвали бурные обсуждения среди поклонников. В карусели фотографий она показала детские вещи, а также архивные фото с сыновьями и их актуальные снимки с возлюбленными, намекнув на скорое пополнение в семье.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

В тексте поста артистка заявила, что надеется в этом году познакомить публику с "кем-то невероятно красивым", оставив поклонников гадать, идёт ли речь о её собственном ребёнке или о беременности невестки. Многие предположили, что речь идёт о возлюбленной старшего сына певицы — 20-летнего Шона Престона Федерлайна.

"Если вам повезёт, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить… Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи… Будь что будет… Это в тишине всё начинается", — написала Спирс.

Поклонники также заметили, что в карусели было изображение женщины, находящей младенца внутри раковины, что усилило догадки о скором пополнении. Сама певица пока не дала официальных комментариев относительно этих предположений.

Напомним, у Бритни Спирс двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном - 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс. Отношения певицы с наследниками долгое время оставались сложными: подростки жили с отцом и избегали общения с матерью. Однако в последнее время, по данным СМИ, они воссоединились, и младший сын даже переехал к матери в Калифорнию.

Ранее Бритни Спирс уже намекала на желание снова стать матерью — она публиковала видео с укулеле и подписью, что купила инструмент в Мексике "в надежде, что однажды сможет родить ещё одного ребёнка".

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