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Одежда никогда не врет: необычный совет Дензела Вашингтона помог Ленни Кравицу сберечь тело

Шоу-бизнес

Американский певец Ленни Кравиц, который в свои 62 года продолжает оставаться в отличной физической форме, раскрыл необычный метод контроля над своим телом. Оказывается, его верным помощником в этом деле стали кожаные штаны, в которых он регулярно появляется в спортзале.

Untold 2024 - Lenny Kravitz 7
Фото: commons.wikimedia.org by Nuță Lucian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Untold 2024 - Lenny Kravitz 7

В интервью журналу Men's Health артист объяснил, что эластичность и облегание этого предмета одежды позволяют ему мгновенно считывать малейшие изменения в параметрах фигуры. Если штаны начинают сидеть чуть теснее обычного, это становится для него сигналом, что пора пересмотреть тренировочный режим и питание. Эту хитрость, по его словам, ему однажды подсказал друг Дензел Вашингтон.

"Например, если мои штаны немного тесноваты, я знаю, что теряю форму. Мой друг Дензел Вашингтон как-то однажды сказал мне, что штаны не лгут", — пояснил Кравиц в беседе с изданием.

При этом музыкант подчеркнул, что не испытывает неуверенности по поводу своей физической формы. Он много работает над собой, чувствует себя действительно хорошо, но не хочет, чтобы его слова звучали как хвастовство. В планах у Кравица — сделать акцент на тренировках мышц ног, чтобы поддерживать баланс в развитии тела.

Ранее жених блогерши Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, поделился архивным фото и признался, что в прошлом у него были серьёзные проблемы с лишним весом, но занятия танцами и спортом помогли ему кардинально преобразиться и обрести идеальную форму.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Одежда никогда не врет: необычный совет Дензела Вашингтона помог Ленни Кравицу сберечь тело
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