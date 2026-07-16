Одежда никогда не врет: необычный совет Дензела Вашингтона помог Ленни Кравицу сберечь тело

Американский певец Ленни Кравиц, который в свои 62 года продолжает оставаться в отличной физической форме, раскрыл необычный метод контроля над своим телом. Оказывается, его верным помощником в этом деле стали кожаные штаны, в которых он регулярно появляется в спортзале.

Фото: commons.wikimedia.org by Nuță Lucian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Untold 2024 - Lenny Kravitz 7

В интервью журналу Men's Health артист объяснил, что эластичность и облегание этого предмета одежды позволяют ему мгновенно считывать малейшие изменения в параметрах фигуры. Если штаны начинают сидеть чуть теснее обычного, это становится для него сигналом, что пора пересмотреть тренировочный режим и питание. Эту хитрость, по его словам, ему однажды подсказал друг Дензел Вашингтон.

"Например, если мои штаны немного тесноваты, я знаю, что теряю форму. Мой друг Дензел Вашингтон как-то однажды сказал мне, что штаны не лгут", — пояснил Кравиц в беседе с изданием.

При этом музыкант подчеркнул, что не испытывает неуверенности по поводу своей физической формы. Он много работает над собой, чувствует себя действительно хорошо, но не хочет, чтобы его слова звучали как хвастовство. В планах у Кравица — сделать акцент на тренировках мышц ног, чтобы поддерживать баланс в развитии тела.

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