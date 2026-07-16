Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего

Ведущий программы "Поедем, поедим!" на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди, в интервью медиаменеджеру Георгию Лобушкину поделился наблюдением о российской новогодней традиции, которая его сильно удивила. Речь идёт о том, как россияне относятся к праздничному дресс-коду.
По словам Арнальди, он был поражён тем, что в России даже если семья встречает Новый год дома, все непременно наряжаются в праздничную одежду. Впервые увидев это, он не мог скрыть удивления, отметив, что такое отношение к традициям вызывает у него огромное уважение.
"Первый раз, когда я увидел это, обалдел. Думаю, вот как русские чтут и сохраняют традиции", — заявил он.
При этом ведущий добавил, что на его родине, в Италии, люди не придают значения праздничной одежде, если отмечают праздник в кругу семьи. По его словам, в Италии многие традиции постепенно утрачиваются, и он связывает это с национальной склонностью к лени. Арнальди посетовал, что его соотечественники не стремятся поддерживать обычаи так бережно, как это делают в России.
Ранее Федерико Арнальди рассказывал, что российский мультсериал "Маша и Медведь" пользуется невероятной популярностью в Италии.
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