Слишком много переездов: Поперечный* признался в США, почему не вернётся в Россию даже сейчас

Стендап-комик Данила Поперечный* детально объяснил мотивы своего отъезда из России. По его словам, решение покинуть страну было продиктовано не идеологическими соображениями, а сугубо практическими — невозможностью полноценно заниматься профессиональной деятельностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Поперечный*

Поперечный подчеркнул, что никогда не разделял позицию тех, кто уезжал с громкими заявлениями о неприятии политики государства. Он считает такой подход недальновидным, поскольку в современном мире политическая ситуация меняется быстро, и переезжать при каждом несогласии с действиями властей просто бессмысленно.

"Если каждый раз переезжать, когда правительство страны, в которой ты живёшь, делает что-то, что тебе не нравится… Мир в последнее время так устроен, что ты [устанешь] переезжать", — сказал он.

Юморист признался, что сейчас строит новую жизнь в США, где ему комфортно и интересно. Однако он не скрывает, что скучает по России, и не видит в этом ничего стыдного. При этом, отвечая на гипотетический вопрос о возможном возвращении, Поперечный дал понять, что вряд ли вернётся, даже если бы у него снова появилась возможность выступать и работать в России при гарантиях безопасности.

"Но если бы я сейчас каким-то магическим образом вновь получил возможность выступать, работать в России и какие-то гарантии безопасности, переехал бы я жить обратно? Наверное, уже и нет", — отметил Поперечный.

Напомним, в январе 2023 года Поперечный и его супруга эмигрировали в США. В июне того же года комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

Ранее он также рассказывал о разочаровании в американской действительности, отмечая, что "розовые очки разбиваются быстро", а Москву называл "главным городом планеты".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста