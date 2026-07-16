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То, что скрывают счастливые звёзды: Валерия озвучила самый страшный сон

Шоу-бизнес

Певица Валерия откровенно призналась, что её самый главный страх в жизни связан с семьёй. Артистка, которая воспитывает троих детей и уже стала бабушкой, призналась, что больше всего боится стать обузой для своих близких.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

По словам Валерии, она хотела бы всегда быть в одном темпе со своими детьми и внуками, но понимает, что не всё зависит от неё самой. При этом певица подчеркнула, что делает всё возможное, чтобы оставаться активной и не доставлять хлопот родным.

"Для меня самый страшный сон — быть обузой для своих детей", — заявила Валерия в беседе с kp.ru. 

Артистка также добавила, что старается влиять на те вещи, которые ей подвластны, но признаёт, что некоторые обстоятельства от неё не зависят. Она не уточнила, о каких именно моментах идёт речь, но дала понять, что возраст и здоровье — темы, которые её беспокоят.

Ранее Валерия раскрыла секрет своей стройной фигуры в 58 лет. Певица призналась, что сегодня весит столько же, сколько в 17 лет, и поделилась, как ей удаётся поддерживать форму.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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