Творить волшебство невозможно: Юлия Паршута раскрыла причину отказа от фонограммы

Певица Юлия Паршута рассказала о своём отношении к живому пению и фонограмме. Артистка призналась, что не представляет своих выступлений без живого контакта со зрителем, и назвала работу под запись "грустной" и лишённой энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Паршута

По словам Паршуты, для неё творчество заключается в том, чтобы создавать "волшебство" здесь и сейчас, а под фонограмму это невозможно. Она также отметила, что публика уже научилась различать живые выступления и исполнение под запись, и это, по её мнению, делает современную концертную культуру более требовательной к артистам.

"Я за себя скажу: нет удовольствия больше, глубже и сильнее, чем петь вживую, что я и делаю. Для меня процесс творчества заключается в том, чтобы здесь и сейчас творить это волшебство, что, конечно, под фонограмму невозможно. Грустно, если надо разучивать фонограмму — где вдохнуть, где протянуть ноту, — такое выступление лишено энергии", — заявила Паршута в беседе с kp.ru.

При этом исполнительница признала, что в некоторых жанрах и проектах отказаться от записи невозможно. Она выразила уверенность, что в будущем публика начнёт ещё больше ценить концерты и программы, где музыканты выступают вживую, поскольку именно такие выступления дают настоящие эмоции и ощущение сопричастности.

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