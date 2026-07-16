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Настя Ивлеева впервые высказалась об "отмене" и браке: что помогло ей пережить потерю контрактов и друзей

Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева, известная по сериалу "Монастырь", впервые откровенно высказалась о том, как пережила "отмену" после скандальной "голой вечеринки", которая состоялась в декабре 2024 года. После этого события она оказалась в изоляции, лишилась выгодных контрактов и привычного уровня доходов.

Настя Ивлеева
Фото: instagram by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

По словам Ивлеевой, она не тратила время на поиски виноватых или размышления о несправедливости. Её главными вопросами были: что делать дальше и как действовать, чтобы минимизировать последствия для себя и своей семьи. Она призналась, что сосредоточилась на поиске решений, а не на философских рассуждениях о судьбе.

"Честно, положа руку на сердце: ни разу я не задавала вопрос: "Почему так со мной?" или "За что так со мной?". Первые вопросы, которые я начала задавать себе: что мне делать с ситуацией, которая произошла? Какие действия предпринять, чтобы это было максимально безопасно для меня и моей семьи? Проблема оказалась большой, нужны были решения, и это волновало меня больше, чем превратности судьбы, Божье наказание или Божья милость", — заявила Настя.

Самым сложным, по её словам, стало принятие того факта, что привычная жизнь может не вернуться. В глубине души она ещё надеялась на быстрое восстановление, но со временем перспектив становилось всё меньше. Особенно болезненным оказалось осознание того, что многие люди, которых она считала близкими, внезапно стали далёкими.

"Сейчас я это понимаю однозначно и знаю, что тысячу раз выбрала бы одного человека — моего мужа — вместо десятков людей, которые были в моей жизни раньше. Потому что ни один этот десяток не сравнится с этим потрясающим и великим человеком", — резюмировала Ивлеева.

Ранее Настя Ивлеева в своём блоге достала детский дневник, который вела в седьмом классе, и призналась, что главным кумиром её юности был певец Сергей Лазарев — она мечтала выйти за него замуж.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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