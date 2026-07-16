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Скандал отменяется: Лебедев неожиданно вознёс Собчак на пьедестал журналистики

Шоу-бизнес

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в свежем видеообзоре новостей неожиданно тепло высказался о телеведущей Ксении Собчак.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Он назвал её "потрясающе умной, красивой девушкой" и самой успешной журналисткой в стране, отметив, что ей удаётся много лет оставаться впереди и сохранять стопроцентную узнаваемость.

По словам Лебедева, Собчак обладает отличным журналистским чутьём, которое помогает ей выбирать для интервью самых интересных гостей. Он также добавил, что ведущей удаётся сочетать стиль и оставаться в интеллектуальных трендах.

"Ксения Собчак — потрясающе умная, красивая девушка, которой удаётся много лет оставаться всегда впереди, которая всегда востребована, у которой стопроцентная узнаваемость, у которой всегда успешные проекты", — раскрыл Лебедев своё отношение к журналистке.

Напомним, что недавно в эфире шоу "Что о тебе думают?" певец Прохор Шаляпин выступил с резкой критикой своих коллег, которые, по его мнению, одержимы славой и боятся забвения. Артист назвал такую зацикленность на популярности признаком душевного расстройства, а самих коллег — внутренне опустошёнными людьми.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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