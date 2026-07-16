Никаких изнурительных диет: Валерия раскрыла секрет фигуры, который работает в любом возрасте

Певица Валерия поделилась секретами своей стройной фигуры, которые помогают ей оставаться в отличной форме в 58 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

Артистка призналась, что её нынешний вес соответствует тому, что был у неё в 17 лет. При этом сама она считает, что её внешность не является чем-то выдающимся.

"Да, я хорошо выгляжу, но не до такой степени, чтобы прямо все с ума сходили. И хочу сказать, что не совершаю никаких подвигов", — скромно заметила певица в беседе с KP.RU.

Главную роль в поддержании формы, по словам Валерии, играют сбалансированное питание и регулярные занятия спортом. Несколько лет назад она начала работать с нутрициологом, который помог ей разобраться в принципах правильного рациона. Особое внимание артистка уделяет потреблению белка, добавляя протеин даже в выпечку.

"Протеин у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки — протеин. Ем всё, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ. Но всё равно нужен спорт", — объяснила она.

Ранее Виктория Боня рассказывала, что перевела 14-летнюю дочь Анджелину на онлайн-обучение по совету Канье Уэста, который считает, что школьная система "убивает мышление ребёнка". Однако спустя полтора года семья решила вернуть девочку в обычную школу для подготовки к поступлению в университет.