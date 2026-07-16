Проветривают голову ради спокойствия: Лайма Вайкуле описала будни с Примадонной в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" рассказала, как проводит время в Юрмале с Аллой Пугачёвой и её супругом Максимом Галкиным*. По словам артистки, они видятся почти каждый день и стараются отвлекаться от тревожных мыслей с помощью физической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле призналась, что вместе с Примадонной они занимаются спортом — певица ездит на велосипеде, а Алла Борисовна предпочитает пешие прогулки. Компанию им составляет и супруг Пугачёвой, который, как и сама Вайкуле, также передвигается на двух колёсах.

"Когда загружена голова, самое лучшее — отвлечься и заниматься спортом. Я езжу на велосипеде. Мы гуляем с Аллой, Алла сама гуляет. <…> Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем своё сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг", — рассказала Вайкуле.

Несколько дней назад Аллу Пугачёву с супругом Максимом Галкиным заметили на прогулке по Юрмале. По данным СМИ, Примадонна приехала в Латвию раньше обычного, чтобы поддержать подругу Лайму Вайкуле на её фестивале "Рандеву", который пройдёт с 24 по 26 июля.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста