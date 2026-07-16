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Вопреки моде на Запад: Вайкуле назвала имя того, кто заново знакомит её с русским языком

Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" призналась, что сейчас всерьёз взялась за изучение русского языка. Помогает ей в этом музыкант Андрей Макаревич*, который уехал из России. Он объясняет певице значения незнакомых слов и помогает разобраться в тонкостях разговорной речи.

Лайма Вайкуле
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лайма Вайкуле

По словам Вайкуле, она вроде бы неплохо говорит по-русски, но для неё это не родной язык, поэтому некоторые слова остаются для неё загадкой. Артистка с иронией заметила, что начала учить язык именно сейчас, когда он перестал быть модным.

"Русский язык уже не моден, а я его начинаю учить благодаря Андрею. Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю", — призналась Вайкуле.

Кроме того, певица поделилась подробностями, касающимися её фестиваля "Рандеву". Она рассказала, что организаторы обращались к лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку с приглашением принять участие в мероприятии. Однако, по словам Вайкуле, музыкант пока не может приехать — не то чтобы с гастролями в Латвию, а просто к ней лично. Вместе с тем она выразила надежду, что со временем Шевчук всё же посетит её фестиваль.

Напомним, недавно стендап-комик Данила Поперечный* высмеял клип Шамана "Россия-мама", в котором были использованы лица иноагентов, и с иронией заметил, что его в ролике нет, потому что он "отпросился по семейным обстоятельствам".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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