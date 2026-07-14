Личное пространство перешло границы: решение известного комика обернулось семейной идиллией

Российский стендап-комик Сергей Орлов в рамках YouTube-шоу "Правило 34" поделился неожиданными подробностями своего семейного быта. Оказывается, он и его супруга уже давно спят не вместе, и, по его словам, это пошло их отношениям только на пользу.

Фото: Telegram by Сергей Орлов Stand-Up, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Орлов

Как рассказал юморист, раньше они с женой часто ложились и вставали в разное время, постоянно мешая друг другу. Чтобы решить эту проблему, пара приняла нестандартное решение: обзавестись раздельными спальными местами. Орлов отметил, что этот шаг оказался невероятно удобным и комфортным для обоих.

"Мы стали спать в разных кроватях, потому что будили друг друга. Это оказалось очень удобно. У каждого теперь есть своё личное пространство, но при этом мы всегда можем встретиться в центре квартиры", — поделился комик.

По его мнению, наличие личных уголков в доме — это не роскошь, а необходимость. Сергей убеждён, что именно возможность побыть наедине с собой помогает сохранять гармонию в паре и избегать ненужных конфликтов.

"В целом, такие личные пространства — это залог, мне кажется, семейного счастья", — резюмировал артист.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный* высмеял клип Шамана "Россия-мама", в котором были использованы лица иностранных агентов, и с иронией заметил, что его в ролике нет, потому что он "отпросился по семейным обстоятельствам".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста