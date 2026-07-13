Прошлое осталось за спиной: опыт двух разводов заставил Айзу пересмотреть роль супруга

Айза-Лилуна Ай, недавно в третий раз ставшая женой, поделилась в соцсетях мнением, которое может показаться спорным. По её словам, главный человек в жизни мужчины — его жена, а главный человек в жизни женщины — её муж.

Фото: Социальные сети by Айза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза

Своё заявление о супружеских приоритетах блогерша сделала на фоне событий в личной жизни. Напомним, в феврале 2026 года Айза вышла замуж за 31-летнего Степана Кузьменко. Церемония прошла на Бали, а дату — 22 февраля — пара выбрала по рекомендации астролога. Предложение было сделано несколькими месяцами ранее во время съёмок реалити-шоу.

"Я считаю, что главный человек в жизни мужчины — его жена. А главный человек в жизни женщины — её муж", — написала Айза, признавшись, что её слова могут вызвать бурную реакцию поклонников.

Вес этому высказыванию придаёт предыдущий опыт блогерши. Два её прошлых брака — с рэпером Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным — завершились разводами. Второй союз, по её словам, был отмечен абьюзом и моральным унижением со стороны бывшего мужа, который оскорблял её и детей, контролировал каждый шаг и изолировал от родных. Проработав травмы с психотерапевтом, она пришла к выводу, что экс-супруг страдал нарциссическим расстройством личности.

Напомним, ранее Шаман и Екатерина Мизулина рассекретили свою свадьбу, которая обошлась паре примерно в 8 миллионов рублей.