Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Триллионная дыра в бюджете: лишние килограммы россиян парализовали финансовый рост страны
Колыбель звездных гигантов оказалась полем боя: астрономы зафиксировали следы масштабной перестройки
Спасение для пикника: 5 экспресс-рецептов овощных закусок, когда гости уже на пороге
Бензин стал слишком дорогим: спрос на электрокары в Приморье привел к ценовому коллапсу
Одна царапина может создать большие проблемы: что делать после удара дверью на парковке
Путь стал короче в несколько раз: Лагар-Аульский тоннель в ЕАО решил застарелые проблемы связи
Гении в мире собак: рейтинг самых способных к обучению пород
Аэропорт Магадан принял бразильского авиатора Александра Фрота в рамках кругосветного полета
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга

Прошлое осталось за спиной: опыт двух разводов заставил Айзу пересмотреть роль супруга

Шоу-бизнес

Айза-Лилуна Ай, недавно в третий раз ставшая женой, поделилась в соцсетях мнением, которое может показаться спорным. По её словам, главный человек в жизни мужчины — его жена, а главный человек в жизни женщины — её муж.

Айза
Фото: Социальные сети by Айза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айза

Своё заявление о супружеских приоритетах блогерша сделала на фоне событий в личной жизни. Напомним, в феврале 2026 года Айза вышла замуж за 31-летнего Степана Кузьменко. Церемония прошла на Бали, а дату — 22 февраля — пара выбрала по рекомендации астролога. Предложение было сделано несколькими месяцами ранее во время съёмок реалити-шоу.

"Я считаю, что главный человек в жизни мужчины — его жена. А главный человек в жизни женщины — её муж", — написала Айза, признавшись, что её слова могут вызвать бурную реакцию поклонников.

Вес этому высказыванию придаёт предыдущий опыт блогерши. Два её прошлых брака — с рэпером Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным — завершились разводами. Второй союз, по её словам, был отмечен абьюзом и моральным унижением со стороны бывшего мужа, который оскорблял её и детей, контролировал каждый шаг и изолировал от родных. Проработав травмы с психотерапевтом, она пришла к выводу, что экс-супруг страдал нарциссическим расстройством личности.

Напомним, ранее Шаман и Екатерина Мизулина рассекретили свою свадьбу, которая обошлась паре примерно в 8 миллионов рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos
Авто
Volkswagen Passat китайской сборки официально выйдет на рынок Казахстана через Mercur Autos
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Дальний Восток
Худший сценарий для Приморья: слияние атмосферных фронтов обрекло регион на библейский потоп
Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию
Европа
Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Нефтяной рынок пробил потолок: залпы ракет в Персидском заливе перечеркнули прогнозы аналитиков
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Азовское море под ударом: привычный деликатес стал смертельно опасной ловушкой для гурманов
Последние материалы
Триллионная дыра в бюджете: лишние килограммы россиян парализовали финансовый рост страны
Колыбель звездных гигантов оказалась полем боя: астрономы зафиксировали следы масштабной перестройки
Спасение для пикника: 5 экспресс-рецептов овощных закусок, когда гости уже на пороге
Бензин стал слишком дорогим: спрос на электрокары в Приморье привел к ценовому коллапсу
Одна царапина может создать большие проблемы: что делать после удара дверью на парковке
Путь стал короче в несколько раз: Лагар-Аульский тоннель в ЕАО решил застарелые проблемы связи
Прошлое осталось за спиной: опыт двух разводов заставил Айзу пересмотреть роль супруга
Гении в мире собак: рейтинг самых способных к обучению пород
Аэропорт Магадан принял бразильского авиатора Александра Фрота в рамках кругосветного полета
Похудение как образ жизни: три скрытые ловушки не дают выйти из замкнутого круга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.