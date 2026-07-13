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Ольга Орлова дала совет, как завоевать внимание мужчин: с чего звезда предлагает начать в первую очередь

Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге ответила на один из самых частых вопросов подписчиц — как завоевать внимание мужчин и стать для них ценной. Её рецепт оказался неожиданно простым и начинается вовсе не с внешности или умения готовить.

Ольга Орлова, телеведущая, певица
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Ольги Орловой by Личный Инстаграм-аккаунт Ольги Орловой
Ольга Орлова, телеведущая, певица

По мнению экс-солистки "Блестящих", главный секрет заключается в собственной самооценке. Она призвала женщин сместить фокус внимания с окружающих на самих себя. Прежде чем пытаться понравиться кому-то или стать для кого-то значимой, нужно сначала стать ценной и важной для самой себя. Только когда женщина начнёт уважать свои желания и границы, окружающие, по её словам, неизбежно "подтянутся".

Свою позицию артистка подтверждает личным примером. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Валерием Масловым, с которым вместе воспитывает дочь Анну. Звезда не раз отмечала, что ценит в мужчине умение держать слово, трудолюбие и чувство юмора, и именно умение чувствовать свою ценность помогло ей построить гармоничный союз, в котором ей не нужно ничего доказывать.

Ранее Анна Семенович в личном блоге также высказалась на тему самооценки и выбора партнёра, заявив, что женщины, не уважающие себя, часто соглашаются на отношения с недостойными мужчинами, и призвала не торопиться и сначала присматриваться к поведению избранника.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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