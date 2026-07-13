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Жуткое сравнение с игроманией: главная сваха России предостерегла от разрушительной зависимости

Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова резко высказалась против астрологии и нумерологии, назвав их лженауками, которые приносят людям вред.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

В личном блоге сваха опровергла сообщения СМИ о том, что она якобы обращалась за советами к экс-коллеге по шоу "Давай поженимся" Василисе Володиной и Павлу Глобе, заявив, что никогда не прибегала к подобным консультациям.

По словам Сябитовой, увлечение астрологией опасно, поскольку мошенники зарабатывают на доверчивых людях большие деньги, а консультации в вопросах здоровья могут быть особенно опасны. Она также сравнила чрезмерное увлечение астрологией с игроманией, предупредив, что это может перерасти в серьёзную психологическую зависимость.

"Во‑первых, людей обманывают, зарабатывая на этом немалые деньги. Во‑вторых, особенно опасны консультации, когда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья. <…> Также считаю, что чрезмерное увлечение астрологией может перерасти в серьёзную психологическую зависимость, которая очень похожа на игроманию. Вы знаете, я ни разу не видела, чтобы астрология была безобидным развлечением", — высказалась знаменитость.

Ранее Роза Сябитова перенесла операцию на руке после травмы, полученной во время участия в спортивном реалити-шоу. Несмотря на сложный период реабилитации, телеведущая уже вернулась к съёмкам программы "Давай поженимся".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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