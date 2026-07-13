Разрывы связей можно исцелить: горький опыт научил Бондарчук видеть правильных людей издалека

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук в личном блоге поделилась наблюдением, которое вызвало живой отклик у поклонников. Она объяснила, почему не боится одиночества в большом мире и по какому внутреннему принципу находит по-настоящему близких друзей.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Светланы Бондарчук by Инстаграм-аккаунт Светланы Бондарчук Светлана Бондарчук

На вопрос подписчиков о том, свойственно ли ей чувство одиночества и как искать "своих людей", Светлана ответила, что способна находить их везде: в путешествиях, на мероприятиях, в социальных сетях и на работе. По её словам, она чувствует таких людей сердцем сразу. Эта уверенная позиция имеет под собой реальную основу: телеведущая не раз доказывала, что близкие отношения требуют работы, и её жизнь полна примеров восстановления связей.

"Своих людей могу найти везде! В путешествиях, на встречах, на мероприятиях, в социальных сетях и на работе. Чувствую их сердцем сразу", — написала Бондарчук.

Светлана Бондарчук пережила болезненный развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком после 25 лет брака и признавалась, что долгое время боялась выходить на улицу из-за давления прессы. Однако она смогла не только восстановить себя, но и выстроить новую гармонию. Сейчас она счастлива в браке с предпринимателем Сергеем Харченко и воспитывает младшего сына Петра.

При этом светская львица дорожит связями даже там, где были разрывы. Например, она рассказывала, как благодаря вмешательству избранницы старшего сына Сергея смогла восстановить с ним отношения после нескольких лет отчуждения — та позвонила Бондарчук, потому что "сердце разрывалось" из-за их ссоры. Судя по её примеру, умение Светланы находить "своих" объясняется не просто удачей, а готовностью быть открытой миру.

Ранее на премьере криминальной драмы "Холод" актриса Любовь Аксёнова призналась, что ради роли заключённой она сидела на жёсткой диете и довела себя до обезвоживания, похудев с 53 до 48 килограммов.