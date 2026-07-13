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Хватит издеваться над людьми: бывший любовник Водонаевой жёстко ответил на её скандальную выходку

Шоу-бизнес

Бывший возлюбленный Алёны Водонаевой Степан Меньщиков резко раскритиковал её недавние высказывания о полных людях. На премьере сериала "Холод" в киноцентре "Октябрь" шоумен заявил, что не разделяет позицию экс-участницы "Дома-2" и напомнил, что публичным личностям стоит нести ответственность за свои слова.

Алёна Водонаева
Фото: instagram by личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алёна Водонаева

Поводом для скандала стал ролик, который Водонаева опубликовала в соцсетях: она сняла полную девушку на самокате со спины и сравнила её досуг со своей пешей прогулкой ради поддержания формы. Запись вызвала волну возмущения и призывы к "отмене" модели. В ответ на это Меньщиков, который встречался с Алёной в 2005–2006 годах во время участия в телестройке, выступил с неожиданным заявлением.

"Женская округлость форм — это очень здорово. Мне нравится, я люблю такие типы фигур. Скелеты никому не нравятся. Помню, когда мы были с Алёной, она не была худой, а была хорошенькой", — поделился Степан, отметив, что во время их романа Водонаева выглядела иначе, чем сейчас.

Шоумен признал, что лишний вес может вредить здоровью, однако призвал не доводить себя до крайности. По его мнению, девушкам с "широкой костью" не стоит превращаться в "скелеты", а лучше обыгрывать свои природные формы. Меньщиков предупредил, что фанатичное похудение способно испортить не только внешность, но и внутренний мир человека.

В заключение телеведущий в разговоре с VOICE обратился ко всем публичным персонам, призвав их тщательно взвешивать слова. Он подчеркнул, что мнение лидеров общественного мнения оказывает колоссальное влияние на молодёжь, и неосторожные высказывания могут нанести психологическую травму поклонникам.

Ранее Лера Кудрявцева стала связующим звеном в примирении Филиппа Киркорова и Прохора Шаляпина, конфликт которых длился 18 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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