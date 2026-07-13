Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риск аварии стал слишком очевидным: Петербург приступает к замене критических узлов коллекторов
Скрытые сигналы человеческого тела: как стать признанным вожаком в лице домашней кошки
Донские берега собирают печальную жатву: роковой фактор сделал отдых у воды смертельным
Сорок лет в одном здании: масштабные перемены коснутся детских садов города к учебному году
Больше не нужно ехать в город: визит в Солнцевский район решил проблему с узкими врачами
Месячная норма за несколько часов: стихия в Кировской области заблокировала путь на Удмуртию
Ставка была на хаос, но система выстояла: Путин рассказал, что происходит с энергетикой России
Псков заблокировал доступ к вокзалу: дорожные работы вынудили автомобилистов искать объезды
Деньги потекли рекой: Брянская область зафиксировала скачок выплат в бюджет страны

Старые раны начали затягиваться в тишине поместья: принц Гарри обрёл шанс на прощение во дворце

Шоу-бизнес

Принц Гарри, по данным инсайдеров, испытывает "огромную надежду" на примирение с королевской семьёй после того, как его супруга Меган Маркл и дети впервые за несколько лет встретились с королём Карлом III. Источники, близкие к герцогу Сассекскому, назвали эту встречу "первым шагом" в долгом пути к восстановлению отношений.

Принц Гарри
Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

Встреча состоялась в прошлую пятницу в загородном поместье Хайгроув. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет впервые за долгое время увиделись с дедушкой и его супругой, королевой Камиллой. По информации издания, встреча продлилась около часа, после чего семья отправилась в поместье Элторп — родовое имение семьи принцессы Дианы, матери Гарри.

"Он воодушевлён, очень счастлив и полон надежд. Кровь есть кровь. Каждое путешествие в тысячу миль начинается с одного шага", — так описал настрой принца инсайдер, близкий к 41-летнему Гарри, в беседе с Daily Mail.

Источники подчёркивают, что Гарри воспринимает эту встречу как важный прорыв в отношениях с отцом, которые были серьёзно подорваны после его публичных разоблачений и переезда в США. Принц надеется, что этот жест станет началом постепенного сближения, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Напомним, недавний визит принца Гарри в Лондон был омрачён жёстким контролем со стороны охраны дворца: любое взаимодействие с королём Карлом III должно было проходить в присутствии помощников из-за недоверия к герцогу Сассекскому. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Последние материалы
Древние запреты 14 июля: почему предки боялись тратить деньги и завидовать в этот день
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Космический зверь проснулся в созвездии Льва: аномальное свечение заставило ученых переписать законы физики
Время — это просто иллюзия? Физик создал Вселенную, где этого понятия не существует
Оперативный штаб Курской области ограничил доступ на АЗС в зависимости от номеров авто
Как "переобуться" в два раза дешевле конкурентов: советы, о которых вам не скажет консультант
Стихия рвёт провода на Северо-Западе: энергетикам приходится творить чудеса
Спаси жизнь — получи парковку: какие льготы могут дать подготовленным водителям
Штраф — 500 рублей, эвакуация — 8 тысяч: как депутаты собираются закрыть эту финансовую пропасть
Honda Vezel: японский кроссовер оказался дешевле новых китайских моделей в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.