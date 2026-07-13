Старые раны начали затягиваться в тишине поместья: принц Гарри обрёл шанс на прощение во дворце

Принц Гарри, по данным инсайдеров, испытывает "огромную надежду" на примирение с королевской семьёй после того, как его супруга Меган Маркл и дети впервые за несколько лет встретились с королём Карлом III. Источники, близкие к герцогу Сассекскому, назвали эту встречу "первым шагом" в долгом пути к восстановлению отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

Встреча состоялась в прошлую пятницу в загородном поместье Хайгроув. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет впервые за долгое время увиделись с дедушкой и его супругой, королевой Камиллой. По информации издания, встреча продлилась около часа, после чего семья отправилась в поместье Элторп — родовое имение семьи принцессы Дианы, матери Гарри.

"Он воодушевлён, очень счастлив и полон надежд. Кровь есть кровь. Каждое путешествие в тысячу миль начинается с одного шага", — так описал настрой принца инсайдер, близкий к 41-летнему Гарри, в беседе с Daily Mail.

Источники подчёркивают, что Гарри воспринимает эту встречу как важный прорыв в отношениях с отцом, которые были серьёзно подорваны после его публичных разоблачений и переезда в США. Принц надеется, что этот жест станет началом постепенного сближения, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Напомним, недавний визит принца Гарри в Лондон был омрачён жёстким контролем со стороны охраны дворца: любое взаимодействие с королём Карлом III должно было проходить в присутствии помощников из-за недоверия к герцогу Сассекскому.