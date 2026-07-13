Ожидания не совпали с реальностью: сложности с выздоровлением Ольги Бузовой изменили её планы

Ольга Бузова поделилась подробностями своего восстановления после травмы ноги. Певица призналась, что процесс реабилитации идёт не так быстро, как она планировала, и признаёт, что ей бы хотелось более стремительных результатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

По словам артистки, врачи продолжают следить за её состоянием. Она старается не зацикливаться на трудностях, но признаётся, что есть определённые нюансы, мешающие быстрому выздоровлению. На прошлой неделе Бузова взяла несколько дней, чтобы отдохнуть и дать ноге покой, но полностью избежать нагрузок не получится — у неё есть обязательства, которые нельзя перенести.

"Есть некоторые нюансы, но я о них стараюсь не думать. Я брала пять дней на прошлой неделе на восстановление в спокойном режиме. На этой неделе также только на выходных есть обязательства, которые не отменить", — рассказала Бузова для kp.ru.

Сейчас певица передвигается без костылей, однако нога всё ещё находится в специальном фиксаторе, который не позволяет сгибать колено. Сама Бузова отмечает, что каждое движение доставляет ей дискомфорт, и она вынуждена постоянно прислушиваться к своему организму, чтобы не усугубить ситуацию.

Напомним, на днях Ольга Бузова и Ксения Собчак получили гонорар в размере 10,5 миллиона рублей за проведение корпоратива в Омске, причём Бузова, появившаяся на мероприятии на костылях, заработала на полмиллиона больше, чем Собчак.