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Пора перестать обманывать себя: Анна Семенович раскрыла, что лишило многих женщин достойного партнера

Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в личном блоге решила прояснить смысл недавнего высказывания, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях. Артистка объяснила, что, говоря о том, что женщины "сами притягивают козлов", она имела в виду не обобщение, а конкретный механизм выбора партнёра, основанный на самооценке.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

По словам Семенович, если женщина не уважает себя, она подсознательно соглашается на отношения с тем, кто её недостоин. Причём это, по её наблюдениям, происходит нередко — как в её собственной жизни, так и в жизни подруг. Она призвала не торопиться и не закрывать глаза на тревожные сигналы.

"Я так сказала, потому что так очень часто бывает. На моём опыте, на опыте моих подруг я это очень часто вижу. Потому что если женщина не уважает себя, то она соглашается на партнёра "недо". Не того, кого она хотела", — отметила она.

Кроме того, певица посоветовала не впускать человека в свою жизнь слишком быстро, а сначала присмотреться к его поступкам, провести время в общении и наблюдении. По её мнению, спешка в отношениях редко приводит к чему-то хорошему.

Ранее Анна Семенович в эфире программы "12 вопросов" заявляла, что женщины должны самостоятельно себя обеспечивать и закрывать базовые потребности, не полагаясь на партнёра. Тогда она также подчёркивала, что работа не должна наносить ущерб семье, а личные границы важно выстраивать с самого начала.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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