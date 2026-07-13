Слишком явный фотомонтаж: попытка Седоковой очернить покойного супруга обернулась провалом

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы, назвала сфабрикованным снимок, который ранее обнародовала Анна Седокова в качестве доказательства домашнего насилия. По словам защитника, опубликованное фото — "очевидный фотомонтаж".

Фото: телеграм-канал Анны Седоковой is licensed under public domain Анна Седокова

Гаврилова убеждена, что певица таким образом пытается переложить общественное внимание и негатив с себя на покойного супруга. Адвокат в беседе с Telegram-каналом SHOT назвала этот шаг "подлым, низким и совершенно неэффективным".

Сейчас защита сосредоточена на имущественном споре, чтобы обеспечить интересы несовершеннолетнего сына Яниса. После этого семья спортсмена планирует подать на Седокову иск о клевете и защите чести и достоинства.

Ранее первая жена Тиммы, Сана Оша, также не подтверждала версию о домашнем насилии, заявив, что за девять лет брака ни разу не сталкивалась с агрессией со стороны спортсмена.