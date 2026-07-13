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Ольга Бузова перепутала футбол с хоккеем на VK Fest: почему Вячеслав Фетисов вступился за певицу

Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала героиней курьёзного эпизода во время VK Fest в Нижнем Новгороде. Певица приняла участие в спортивном мероприятии вместе с хоккеистом местного клуба "Торпедо" Матвеем Поляковым, который преподнёс ей именной свитер. Артистка пришла в восторг от подарка, но тут же допустила досадную ошибку, перепутав хоккей с футболом.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Бузова поблагодарила хоккеиста, отметив, что ей нравятся клубные цвета, и назвала себя "торпедой, пушкой, бомбой и петардой". Однако в своём пожелании она обратилась к "всем футболистам", чем вызвала улыбку у Полякова, который мягко поправил её, указав, что они хоккеисты. Певица исправилась, но почти сразу же вновь оконфузилась, пригласив на свой концерт "всю футбольную команду".

"Как круто! Спасибо большое! Мне подходит название вашей команды. Во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные. Во-вторых, я — торпеда, а ещё пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам…" — сказала Бузова.

Несмотря на забавную путаницу, встреча прошла в дружеской атмосфере. Игрок предложил певице выступить в этом свитере на концерте, а Ольга в ответ пригласила всю команду "Торпедо" на своё шоу, пообещав скидку.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, комментируя ситуацию, заявил, что претензии следует предъявлять не Бузовой, а организаторам, которые приглашают звёзд, не разбирающихся в спорте.

"Обычно приглашают тех, кто понимает, куда они приходят, зачем приходят, чтобы не путать ничего. Поэтому здесь претензии не к Бузовой, а к тем, кто приглашает её", — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, недавно Ольга Бузова и Ксения Собчак получили гонорар в размере 10,5 миллиона рублей за проведение корпоратива в Омске, причём Бузова, появившаяся на мероприятии на костылях, заработала на полмиллиона больше.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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