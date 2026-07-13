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Ростропович бы одобрил: известный продюсер публично признал свою главную слабость в семье

Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин в своих социальных сетях в очередной раз публично признался в любви супруге, певице Валерии. За 20 с лишним лет брака звёздная пара ни разу не была замешана в громких семейных скандалах, что в мире шоу-бизнеса можно назвать редким исключением. Секрет их крепкого союза, по словам самого Пригожина, прост: он знает своё место и не боится в этом признаваться.

Иосиф Пригожин и Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин и Валерия

В своём посте, который он посвятил жене, продюсер написал, что каждый день говорит Валерии о любви, а на вопросы о том, является ли он "подкаблучником", всегда отвечает цитатой великого виолончелиста Мстислава Ростроповича. Свои слова он подкрепил видео, на котором подарил супруге воздушные шары в форме сердца и "повинный" документ с надписью: "Я люблю свою жену".

"Никогда не боялся и не боюсь признаваться своей жене в любви — каждый день говорю ей об этом. А на все шутки и вопросы о том, подкаблучник ли я, всегда хочется с гордостью ответить словами великого Мстислава Ростроповича: "Да, я подкаблучник. Зато какой каблучок!"", — поделился Пригожин.

Подписчики Пригожина полностью поддержали его, в том числе и мужчины. В комментариях они писали, что он — "настоящий мужчина", который не боится проявлять чувства, а счастье в браке — результат его умения любить и заботиться.

"Самые счастливые мужчины — это подкаблучники!" — написал один из фолловеров, и эта мысль собрала множество лайков.

Ранее Наташа Королёва поделилась своим отношением к браку и разводам, заявив, что не считает необходимым сохранять отношения любой ценой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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