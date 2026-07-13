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Устал бороться с обстоятельствами: известный шоумен озвучил точные сроки завершения своей карьеры

Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили в своём Telegram-канале вновь поднял тему возможного завершения карьеры. Он признался, что до сих пор рассматривает вариант уйти из профессии в 2027 году, и назвал несколько причин, которые подталкивают его к этому решению.

Отар Кушанашвили
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Отара Кушанашвили by Личный Инстаграм-аккаунт Отара Кушанашвили
Отар Кушанашвили

Одной из главных причин Кушанашвили назвал безденежье. По его словам, его авторская программа "КАКОВО?!" не приносит достаточного дохода, чтобы рисковать здоровьем. Кроме того, шоумен признался, что не хочет стариться на глазах у публики и предпочёл бы запомниться зрителям дерзким и победителем.

"По-прежнему полагаю программу "КАКОВО?!" своим генеральным делом. Капитальным. И с пацанами говорю об этом часто, почему я хочу закончить. Чтобы запомниться таким дерзким, залихватским победителем. Посмотрим, как будет дела", — рассказал шоумен.

Кушанашвили подчеркнул, что пока не принял окончательного решения, но эта мысль не покидает его. Он хочет уйти на пике, пока его ещё помнят как смелого и бескомпромиссного ведущего, а не как человека, который держится за место, уже потеряв былую форму.

Напомним, Отар Кушанашвили уже более двух лет борется с онкологическим заболеванием (рак кишечника четвёртой стадии с метастазами) и недавно признался, что боли до сих пор не отпускают, однако он перестал жаловаться на самочувствие даже близким.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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