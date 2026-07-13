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Это постыдная история: Оксана Самойлова замолчала, когда речь зашла о самой дорогой шалости детей

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова, бывшая жена рэпера Джигана и мать четверых детей, в интервью Георгию Иващенко откровенно рассказала о воспитании наследников. Она поделилась историей о самой дорогой шалости своих детей и объяснила, почему не ведёт с ними бесед на тему секса. 

Оксана Самойлова с Джиганом
Фото: Социальные сети by Оксана Самойлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оксана Самойлова с Джиганом

Главной интригой интервью стала история о том, как дети однажды испортили бассейн на круизном лайнере. Самойлова назвала случившееся "ужасной историей", но отказалась вдаваться в подробности, заявив, что не расскажет её никогда, поскольку считает её "постыдной". При этом она дала понять, что догадка ведущего о том, что дети могли что-то бросить в бассейн, близка к истине.

"Это ужасная история — бассейн на круизном лайнере. Нет, я ничего не выплачивала, слава Богу, обошлось", — призналась Самойлова, уточнив, что это была самая дорогая шалость наследников.

Ещё одной темой разговора стало половое воспитание. По словам блогера, специальных разговоров на эту тему с детьми она не проводила, поскольку уверена, что современное поколение получает подобную информацию самостоятельно через интернет. Она отметила, что дети не задают ей вопросов на эту тему и, судя по всему, уже всё знают.

"Сейчас такое время, что они сами рано всё вынюхивают через интернет. Ну во сколько лет говорить, в четыре, пока он не научился читать? Ничего они не спрашивают, они всё знают без меня", — отметила Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова дебютировала в качестве певицы под псевдонимом Sammy, выпустив провокационный трек "Мамми". В песне она обратилась к собирательному образу всех бывших мужчин, подчеркнув, что это не имеет отношения к её экс-супругу Джигану.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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