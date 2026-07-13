С годами только краше: внешний вид супруги Агутина спровоцировал волну обсуждений

Леонид Агутин порадовал поклонников новым совместным снимком с супругой Анжеликой Варум. Музыкант опубликовал серию фотографий с музыкального фестиваля в Сочи, и особое внимание подписчиков привлёк кадр, на котором он позирует вместе с женой.
На опубликованном снимке 57-летняя артистка предстала в ярком платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Образ дополнил веер, который она держала в руках, а сама певица широко улыбалась, позируя рядом с супругом. Внешний вид Анжелики Варум вызвал бурную реакцию пользователей сети.
"Как всегда великолепна!", "С годами только краше", "Настоящая королева", "Эталон женщины", — писали восхищённые поклонники в комментариях.
Многие отметили, что Варум выглядит значительно моложе своего возраста. Поклонники также назвали звезду "эталоном женщины", которая с возрастом только хорошеет. Некоторые обратили внимание на то, что артистка сохранила не только внешнюю красоту, но и чувство стиля, а её яркий образ идеально подошёл для летнего фестиваля.
Ранее Наташа Королёва поделилась своим отношением к браку и разводам, заявив, что не считает необходимым сохранять отношения любой ценой и убеждена: если рядом с человеком нет счастья, не стоит продолжать совместную жизнь.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.