С годами только краше: внешний вид супруги Агутина спровоцировал волну обсуждений

Леонид Агутин порадовал поклонников новым совместным снимком с супругой Анжеликой Варум. Музыкант опубликовал серию фотографий с музыкального фестиваля в Сочи, и особое внимание подписчиков привлёк кадр, на котором он позирует вместе с женой.

Фото: instagram by личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Леонид Агутин и Анжелика Варум

На опубликованном снимке 57-летняя артистка предстала в ярком платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Образ дополнил веер, который она держала в руках, а сама певица широко улыбалась, позируя рядом с супругом. Внешний вид Анжелики Варум вызвал бурную реакцию пользователей сети.

"Как всегда великолепна!", "С годами только краше", "Настоящая королева", "Эталон женщины", — писали восхищённые поклонники в комментариях.

Многие отметили, что Варум выглядит значительно моложе своего возраста. Поклонники также назвали звезду "эталоном женщины", которая с возрастом только хорошеет. Некоторые обратили внимание на то, что артистка сохранила не только внешнюю красоту, но и чувство стиля, а её яркий образ идеально подошёл для летнего фестиваля.

Ранее Наташа Королёва поделилась своим отношением к браку и разводам, заявив, что не считает необходимым сохранять отношения любой ценой и убеждена: если рядом с человеком нет счастья, не стоит продолжать совместную жизнь.