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Удивительная трансформация: жених тяжелобольной Лерчек признался, как изменил тело

Шоу-бизнес

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, жених блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), поделился в соцсетях архивным снимком, который вызвал бурное обсуждение в Сети. На фото мужчина выглядит совсем иначе, чем сейчас — он признался, что в прошлом у него были серьёзные проблемы с лишним весом.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

По словам Луиса, его идеальная физическая форма — результат многолетней работы над собой. К занятиям танцами и спортом он пришёл осознанно, и это помогло ему не только изменить внешность, но и справляться с жизненными трудностями.

"Раньше у меня были проблемы с весом. Но потом я пришёл к профессиональным танцам и к спортивному залу", — разоткровенничался Луис накануне, сопроводив пост старым фото.

Сейчас Сквиччиарини поддерживает свою возлюбленную, которая проходит курс химиотерапии по поводу рака желудка четвёртой стадии. Он взял на себя ведение соцсетей — как своих, так и самой Лерчек, которой из-за ограничений по уголовному делу запрещено выходить в интернет. Несмотря на тяжёлое лечение, пара недавно возобновила совместные тренировки по танго, что стало для них важным шагом к возвращению к нормальной жизни.

Тем временем судебные разбирательства вокруг блогерши продолжаются. Прокуроры добиваются возобновления уголовного дела, и врачи онкоцентра Блохина подтвердили, что Чекалина может посещать заседания. Однако на прошлой неделе Лерчек не явилась в суд, и процесс снова был перенесён.

Ранее Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал Лерчек за пропуск судебного заседания, заявив, что её публичная активность и "жизнь напоказ" вызывают раздражение у судей и могут привести к тюремному заключению.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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