Участница Spice Girls не сдержалась в адрес Виктории Бекхэм: одна грубая фраза, которая чуть не стоила ей места в группе

Участница культовой британской поп-группы Spice Girls Мелани Си (она же Sporty Spice) в подкасте Луи Теру вспомнила случай, который едва не стоил ей карьеры в коллективе. Оказалось, что одна ссора с коллегой по группе Викторией Бекхэм привела к серьёзным последствиям и чуть не закончилась увольнением.
Инцидент произошёл в 1996 году на церемонии Brit Awards. Тогда Spice Girls ещё не были мировой сенсацией, но уже активно набирали популярность. Праздничный вечер, на котором группа сидела за одним столом с Ленни Кравицем, закончился для Мелани неожиданным конфликтом с Викторией.
"Я просто развернулась и сказала: "Виктория, отвали"", — вспоминает Мелани, пояснив, что внезапно сорвалась.
На следующее утро певица была уверена, что инцидент исчерпан, однако реальность оказалась куда серьёзнее. Мелани Би и Джери Халлиуэлл встретили её с каменными лицами — они были в шоке от её поведения. Менеджмент группы, в свою очередь, поставил ультиматум: если подобное повторится, Мелани Си будет уволена из группы.
"Я думала, что потеряю всё из-за какой-то глупости", — признаётся Мел.
Сейчас, спустя годы, певица смотрит на эту ситуацию с улыбкой, но тогда ей было не до шуток. Она всерьёз опасалась за своё будущее в Spice Girls и боялась, что один неосторожный поступок разрушит всё, чего она добилась.
Напомним, на днях Бруклин Бекхэм проигнорировал празднование 15-летия своей младшей сестры Харпер, продолжая затяжной конфликт с семьёй.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.