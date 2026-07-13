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Участница Spice Girls не сдержалась в адрес Виктории Бекхэм: одна грубая фраза, которая чуть не стоила ей места в группе

Шоу-бизнес

Участница культовой британской поп-группы Spice Girls Мелани Си (она же Sporty Spice) в подкасте Луи Теру вспомнила случай, который едва не стоил ей карьеры в коллективе. Оказалось, что одна ссора с коллегой по группе Викторией Бекхэм привела к серьёзным последствиям и чуть не закончилась увольнением.

Spice Girls
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Mutrie from Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Spice Girls

Инцидент произошёл в 1996 году на церемонии Brit Awards. Тогда Spice Girls ещё не были мировой сенсацией, но уже активно набирали популярность. Праздничный вечер, на котором группа сидела за одним столом с Ленни Кравицем, закончился для Мелани неожиданным конфликтом с Викторией.

"Я просто развернулась и сказала: "Виктория, отвали"", — вспоминает Мелани, пояснив, что внезапно сорвалась.

На следующее утро певица была уверена, что инцидент исчерпан, однако реальность оказалась куда серьёзнее. Мелани Би и Джери Халлиуэлл встретили её с каменными лицами — они были в шоке от её поведения. Менеджмент группы, в свою очередь, поставил ультиматум: если подобное повторится, Мелани Си будет уволена из группы.

"Я думала, что потеряю всё из-за какой-то глупости", — признаётся Мел.

Сейчас, спустя годы, певица смотрит на эту ситуацию с улыбкой, но тогда ей было не до шуток. Она всерьёз опасалась за своё будущее в Spice Girls и боялась, что один неосторожный поступок разрушит всё, чего она добилась.

Напомним, на днях Бруклин Бекхэм проигнорировал празднование 15-летия своей младшей сестры Харпер, продолжая затяжной конфликт с семьёй. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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