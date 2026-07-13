Больше не ищу идеальный типаж: признание Дженнифер Лопес перевернуло взгляды на поиск партнёра

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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес в интервью на шоу Kareem Rahma "Subway Takes" вновь удивила публику своей философией. На этот раз 56-летняя певица и актриса заявила, что у неё нет никаких предпочтений во внешности мужчин, и главное для неё - внутренний мир человека. Она также призвала не считать разводы провалом, а устраивать по этому поводу праздник.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

По словам Лопес, её не волнуют ни комплекция, ни наличие бороды, ни другие внешние признаки. Она уверена, что настоящая связь строится на глубине личности, а не на соответствии какому-то "типажу".

"Мне нравятся худые, нравятся с небольшим животиком. Нравятся бороды, нравится гладко выбритое лицо. Это не имеет значения. Мне важен человек внутри", — заявила Лопес.

Особый резонанс вызвало её отношение к расставаниям. Артистка предложила кардинально пересмотреть отношение к разводам и считать их не поражением, а новым стартом. По её мнению, каждый разрыв — это возможность начать всё заново, и его следует встречать с радостью, а не с печалью.

"Надо устраивать вечеринку, когда расстаёшься. Люди должны говорить: "Вы расстались? Поздравляю!"", — считает Джен.

Сама Лопес пережила несколько громких разводов, включая недавний с Беном Аффлеком, однако она не позволяет прошлому влиять на своё настоящее. Она продолжает активно работать над новыми проектами и остаётся одной из самых влиятельных фигур в шоу-бизнесе, демонстрируя, что возраст и личные неудачи — не помеха для счастья.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото с дочкой Эмми и круассаном, подписав снимок: "Быть красивым — значит быть собой в полной мере". Поклонники восприняли это как её новый взгляд на жизнь после развода с Аффлеком. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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