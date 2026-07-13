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Это просто невозможно: Полина Гагарина отреагировала на внезапное желание экс-супруга жениться

Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, неожиданно задумался о переменах в личной жизни.

Полина Гагарина
Фото: Telegram / Полина Гагарина by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Гагарина

После обычной велосипедной прогулки мужчина опубликовал в соцсетях откровенный пост, в котором признался, что хочет снова жениться и стать отцом. По словам Исхакова, он пришёл к выводу, что его ребёнку нужна мать, а значит, и ему нужна жена. 

"Понял, что хочу жениться. Ребёнку нужна мать, а мне, получается, жена. Такая вот логическая цепочка выстроилась", — сообщил Исхаков.

Однако тут же сам себя одёрнул: как в 48 лет снова влюбиться и решиться на такой шаг, он не представляет. 

"Кто-нибудь вообще сейчас ещё влюбляется или нет? Как это всё работает?" — задался вопросом фотограф.

Публикация не осталась без внимания. Под постом появился ироничный комментарий от Полины Гагариной, которая пошутила, что Дмитрий до сих пор думает о ней.

"Димон, для начала нужно забыть меня! А это невозможно", — написала певица, явно подтрунивая над бывшим супругом.

Ранее СМИ сообщали о романе Полины с её концертным директором Сергеем Сметаниным, ради которого он ушёл от жены.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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