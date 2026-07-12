Слишком поздно склеивать разбитое: известная артистка поставила жирную точку в браке с иностранцем

Певица Азиза впервые после расставания с мужем-итальянцем Алессандро Лортэ откровенно высказалась о разводе и поделилась планами на будущее.
В интервью "Московскому комсомольцу" артистка призналась, что супруги не живут вместе с 2022 года, когда Лортэ уехал на родину, и их общение ограничивалось лишь редкими телефонными звонками.
По словам Азизы, она уже давно отвыкла от мужа и не испытывает сожаления по поводу разрыва. Своё отношение к происходящему она объяснила просто, заметив, что это всего лишь очередной поворот судьбы.
"Такая у меня судьба", — вздохнула артистка, объясняя причины разрыва.
Сейчас певица полностью сосредоточена на работе — она снимается в большом фильме, съёмки которого занимают всё её время. В ближайшее время она планирует отправиться на отдых, но выбирать для этого Италию, где сейчас живёт бывший супруг, не намерена. Вместо этого звезда отправится в путешествие по России.
"Я люблю водопады, сосны до неба. Наверное, в июле поеду на Алтай", — поделилась она.
Ранее Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал Лерчек, заявив, что её поведение на фоне лечения рака и судебных разбирательств может привести к тюремному сроку.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.