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Деньги не решают всё: Нью-Йорк выставил Тейлор Свифт огромный счёт за безопасность на свадьбе

Шоу-бизнес

Организация свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси обошлась певице не только в миллионы долларов на банкет и декор, но и в крупную сумму, уплаченную городским властям. Как сообщил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, звезда заплатила за разрешение на проведение мероприятия более 160 тысяч долларов.

Тейлор Свифт
Фото: Flickr by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

Эти средства были направлены на покрытие расходов города, связанных с обеспечением правопорядка в день торжества. Речь идёт о работе полицейских, перекрытии улиц и регулировании движения вокруг легендарной арены "Мэдисон-сквер-гарден", где проходила церемония. Для обеспечения безопасности было задействовано несколько десятков полицейских.

"Тейлор Свифт заплатила за разрешение на мероприятие более 160 тысяч долларов. Это покрывает расходы города на реакцию и обеспечение порядка", — уточнил Мамдани.

Разрешение было оформлено буквально за несколько дней до торжества. 

Напомним, свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла в "Мэдисон-сквер-гарден" 3 июля. Торжество собрало около тысячи гостей, среди которых были Селена Гомес, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид и Стивен Спилберг. Церемонию провёл актёр и комик Адам Сэндлер. Шафером выступил брат невесты Остин Свифт.

Ранее сообщалось, что на организацию праздника певица потратила более 22 миллионов долларов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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