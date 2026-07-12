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Немыслимая ситуация в семье Тодоренко: маленький сын внезапно покинул дом без родителей

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге поделилась неожиданным событием: её семилетний сын Михаил впервые отправился в самостоятельное путешествие. Мальчик уехал в Санкт-Петербург на поезде — один, без сопровождения взрослых.

Регина Тодоренко
Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

По словам Регины, она решилась на этот эксперимент, чтобы проверить, как сын поведёт себя в новых обстоятельствах. Сама ведущая призналась, что в его возрасте не рискнула бы на подобное, но Михаил проявил себя как настоящий путешественник: сам собрал чемодан, не растерялся в поезде, уверенно пользовался телефоном.

"Я бы в семь лет так не рискнула, для меня был бы стресс, потому что поезд, такси, столько передвижений. Но вот он первый раз поехал на поезде. Сейчас с друзьями там ещё. Я его отпустила, мне было интересно, как он будет действовать в этих обстоятельствах", — поделилась Регина.

Телеведущая обратила внимание на то, что мамы и папы часто считают своих детей слишком маленькими для серьёзных шагов, не осознавая их реальных возможностей. В случае с Михаилом, по словам Регины, за ним присматривали взрослые — родители его друзей.

"Наступает момент, когда нужно решиться: первый раз отпустить, впервые довериться", — заключила она.

Ранее Регина Тодоренко признавалась, что не рассматривает актёрство как основную профессию, поскольку её смущает необходимость физического контакта с незнакомыми людьми на съёмочной площадке — по её словам, она не может абстрагироваться от этого дискомфорта, поэтому считает себя "плохой актрисой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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