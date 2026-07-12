Никаких врачей и медикаментов: старый друг Басты нашёл опасный способ вернуть его к жизни

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в интервью YouTube-каналу KICKDOWN поделился необычной историей из своей молодости. 20 лет назад, когда он только переехал в Москву, артист переживал тяжёлый период и рассказал о своей депрессии близкому другу. Тот нашёл радикальный способ помочь товарищу.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Баста

Приятель предложил Басте встретиться ночью в центре столицы, усадил его в свою "Девятку" и нажал на газ до упора. Гонка была настолько экстремальной, что двигатель перегревался, и рэперу приходилось поливать водой коробку передач, чтобы техника не загорелась. По словам музыканта, этот адреналиновый трюк оказался лучшим лекарством.

"Когда я вышел, он спрашивает: "Депрессия прошла?" Я говорю: "Вообще". Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск", — поделился певец.

Вакуленко признался, что после той поездки его состояние кардинально изменилось — тоска ушла, и он почувствовал прилив сил. Артист до сих пор вспоминает тот случай с улыбкой, хотя сам бы вряд ли повторил подобное, но благодарен другу за нестандартный подход.

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