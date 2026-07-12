Сцена в Москве стала свидетелем конфуза: падение Егора Крида привело к серьёзным подозрениям

Певец Егор Крид столкнулся с неприятным инцидентом во время своего сольного концерта, который прошёл 10 июля на стадионе "Лужники" в Москве. В разгар выступления артист поскользнулся и упал на спину прямо на сцене, однако, не растерявшись, быстро поднялся и продолжил шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Инцидент не остался незамеченным. Журналистка и блогерша Алёна Жигалова в своём Telegram-канале оперативно сообщила о случившемся, обратив внимание на деталь, которая вызвала бурное обсуждение в Сети. По её словам, несмотря на падение, вокальная партия Крида ничуть не пострадала.

"И ведь даже голос не дрогнул", — заявила Жигалова, намекнув на то, что артист мог выступать под фонограмму.

Несмотря на курьёзный эпизод, концерт в целом прошёл успешно. Как сообщал МУЗ-ТВ, одним из самых трогательных моментов вечера стало появление на сцене отца Егора. Музыкант не смог сдержать эмоций и расплакался, обнимая родителя. После этого он произнёс проникновенную речь, посвящённую своей недавно родившейся племяннице Оливии-Александре, что вызвало волну поддержки у поклонников.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) опроверг распространившуюся в интернете информацию о том, что он упал со сцены во время концерта в Перми.