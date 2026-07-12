Неожиданный выбор в ресторане: Екатерина Андреева заменила смузи на жидкость из тела моллюска

Телеведущая Екатерина Андреева, давно известная своей любовью к здоровому образу жизни и экспериментам над собой, удивила поклонников очередным необычным шагом.

Фото: YouTube канал Екатерина Андреева by Скриншот видео YouTube канала Екатерина Андреева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Андреева

Во время своего путешествия по Сибири 60-летняя журналистка решила попробовать экзотический напиток, который, по словам местных экспертов, способен творить чудеса с внешностью и самочувствием.

Находясь в Тюмени, Андреева посетила один из ресторанов, где ей предложили нестандартный способ омоложения. Вместо привычных витаминных коктейлей или смузи телеведущая взяла шот с жидкостью, которую в заведении назвали не иначе как "эликсир молодости". В своём блоге она поделилась впечатлениями и даже не скрыла ингредиент.

"Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь — но не думайте, это просто кровь моллюска. Обещают, что будет очень круто. По вкусу похоже на морскую воду, которую можно пить", — поделилась Екатерина.

Недавно телеведущая уже удивляла поклонников, примерив русский народный костюм с кокошником во время поездки в Тюменскую область. Тогда она спровоцировала слухи о своём увольнении с Первого канала, на которые ответила, что продолжает работать и появляться в эфире.