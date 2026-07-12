Пустое место за праздничным столом: старший сын Бекхэмов заставил родственников пережить новый удар

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, вновь проигнорировал семейное мероприятие. На этот раз он не явился на празднование 15-летия своей младшей сестры Харпер, которое прошло в пятницу в итальянском ресторане Sant Ambroeus в Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

Фото: Instagram / nicolaannepeltzbeckham by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

На дне рождения присутствовали родители именинницы, а также её братья — 23-летний Ромео и 21-летний Круз, которых сопровождали их девушки Ким Тернбулл и Джеки Апостел. Однако 27-летнего Бруклина на семейном торжестве не было, что стало ещё одним доказательством продолжающегося конфликта внутри клана Бекхэмов.

"Харпер Бекхэм предприняла попытку увидеться с Бруклином, однако встреча не состоялась", — сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к семье.

Конфликт между Бруклином и его родителями обострился ещё в январе этого года, когда он публично обвинил Дэвида и Викторию в попытках разрушить его брак с актрисой Николой Пельтц. С тех пор старший сын семьи Бекхэм избегает появлений на общих мероприятиях и практически не общается с родственниками.

Ранее Харпер, которая всегда была особенно близка с Бруклином, пыталась лично встретиться с братом в преддверии своего дня рождения, однако все попытки наладить контакт оказались безуспешными. По словам инсайдеров, девочка тяжело переживает разрыв с братом и не понимает, почему он игнорирует её.

Напомним, отношения Бруклина с семьёй Бекхэм резко ухудшились после того, как он заблокировал родителей в соцсетях и объявил, что больше не считает себя частью "бренда Бекхэм". Ранее Харпер Бекхэм была опустошена тем, что брат не разговаривает с ней.