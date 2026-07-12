Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безнаказанность в Калуге закончилась: Бастрыкин вмешался в дело о ребенке в колодце
Ягодка к ягодке и никакой ледяной каши: опытные домохозяйки морозят малину только так
Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним
Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал
После 120 км/ч машина начинает жрать бензин: куда исчезают литры на трассе
Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями
Ножницы как новые: 4 домашних способа заточки, о которых не знают в мастерских
Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"
Красота требовала разрешения: 6 модных табу, которые приходилось соблюдать каждой в СССР

Пустое место за праздничным столом: старший сын Бекхэмов заставил родственников пережить новый удар

Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, вновь проигнорировал семейное мероприятие. На этот раз он не явился на празднование 15-летия своей младшей сестры Харпер, которое прошло в пятницу в итальянском ресторане Sant Ambroeus в Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Фото: Instagram / nicolaannepeltzbeckham by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

На дне рождения присутствовали родители именинницы, а также её братья — 23-летний Ромео и 21-летний Круз, которых сопровождали их девушки Ким Тернбулл и Джеки Апостел. Однако 27-летнего Бруклина на семейном торжестве не было, что стало ещё одним доказательством продолжающегося конфликта внутри клана Бекхэмов.

"Харпер Бекхэм предприняла попытку увидеться с Бруклином, однако встреча не состоялась", — сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к семье.

Конфликт между Бруклином и его родителями обострился ещё в январе этого года, когда он публично обвинил Дэвида и Викторию в попытках разрушить его брак с актрисой Николой Пельтц. С тех пор старший сын семьи Бекхэм избегает появлений на общих мероприятиях и практически не общается с родственниками.

Ранее Харпер, которая всегда была особенно близка с Бруклином, пыталась лично встретиться с братом в преддверии своего дня рождения, однако все попытки наладить контакт оказались безуспешными. По словам инсайдеров, девочка тяжело переживает разрыв с братом и не понимает, почему он игнорирует её.

Напомним, отношения Бруклина с семьёй Бекхэм резко ухудшились после того, как он заблокировал родителей в соцсетях и объявил, что больше не считает себя частью "бренда Бекхэм". Ранее Харпер Бекхэм была опустошена тем, что брат не разговаривает с ней.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бензиновый бумеранг: пытаясь расшатать ситуацию в России, США получили кризис у себя дома
Экономика и бизнес
Бензиновый бумеранг: пытаясь расшатать ситуацию в России, США получили кризис у себя дома
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Ростовская область
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Безнаказанность в Калуге закончилась: Бастрыкин вмешался в дело о ребенке в колодце
Ягодка к ягодке и никакой ледяной каши: опытные домохозяйки морозят малину только так
Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним
Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал
После 120 км/ч машина начинает жрать бензин: куда исчезают литры на трассе
Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями
Ножницы как новые: 4 домашних способа заточки, о которых не знают в мастерских
Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"
Красота требовала разрешения: 6 модных табу, которые приходилось соблюдать каждой в СССР
Утренняя гибкость против вечернего расслабления: как выбрать время для растяжки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.