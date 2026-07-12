Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда домашние устали от котлет: бризоль просят приготовить снова уже на следующий день
Ремонт дорогой, а главного нет: пара недорогих приборов дадут вам шанс на спасение
Теннис против бега и штанги: выбор инвентаря предопределил долголетие тысяч добровольцев
Самая тяжёлая тренировка начинается утром: забитые мышцы отпускают быстрее, если знать четыре приёма
Кавказец или алабай: разница между ними проявляется в тот момент, когда чужой подходит к дому
Маленькая хитрость для комфортного бритья: превращаем тупую бритву в острую за считанные минуты
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО
Последствия обычного укуса пугают врачей: организм начал отвергать важнейшие группы продуктов

Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего

Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову откровенно признался, что развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой стал самой большой ошибкой в его жизни. Певец заявил, что ему следовало приложить максимум усилий, чтобы удержать семью "на плаву", и сейчас он остро жалеет о своём решении.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

По словам артиста, причиной распада брака стали разные обстоятельства, в том числе его собственное "безобразное поведение". Он подчеркнул, что раскаивается в своих поступках и считает, что должен был бороться за отношения до конца, даже если для этого потребовалось бы переступить через себя.

"Это невозможно. А вернуть время вспять тоже невозможно. Поэтому что случилось, то случилось. Так было угодно господу, поскольку я человек верующий. На всё человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником. С тобой в разговоре мы ищем какие-то камни соприкосновения", — поделился артист.

Несмотря на развод, Лепс подчеркнул, что они с Шаплыковой сохранили тёплые и дружеские отношения. Он назвал бывшую жену "очень мудрой женщиной" и признался, что обязан ей тем, что их общение осталось достойным и уважительным после расставания.

Ранее экс-возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба рассказала о своём новом романе с 36-летним бизнесменом Рустамом Гаджиевым — племянником президента Азербайджана, подчеркнув, что ради личного счастья готова жертвовать публичностью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Ленинградская область
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате
Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади
Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области
Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер
Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках
Кабачки вдруг запахли грибами: как приготовить на зиму упругую закуску к любому блюду
Сговор западных столиц стал очевиден: дипломатический фронт Москвы претерпел необратимые изменения
Больше, слаще, крупнее: один секретный прием, который заставит тыкву расти как на дрожжах
Тренировки дома без срывов: план, который поможет не сорваться и получить тело мечты
Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.