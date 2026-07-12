Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего

Народный артист России Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову откровенно признался, что развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой стал самой большой ошибкой в его жизни. Певец заявил, что ему следовало приложить максимум усилий, чтобы удержать семью "на плаву", и сейчас он остро жалеет о своём решении.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

По словам артиста, причиной распада брака стали разные обстоятельства, в том числе его собственное "безобразное поведение". Он подчеркнул, что раскаивается в своих поступках и считает, что должен был бороться за отношения до конца, даже если для этого потребовалось бы переступить через себя.

"Это невозможно. А вернуть время вспять тоже невозможно. Поэтому что случилось, то случилось. Так было угодно господу, поскольку я человек верующий. На всё человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником. С тобой в разговоре мы ищем какие-то камни соприкосновения", — поделился артист.

Несмотря на развод, Лепс подчеркнул, что они с Шаплыковой сохранили тёплые и дружеские отношения. Он назвал бывшую жену "очень мудрой женщиной" и признался, что обязан ей тем, что их общение осталось достойным и уважительным после расставания.

Ранее экс-возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба рассказала о своём новом романе с 36-летним бизнесменом Рустамом Гаджиевым — племянником президента Азербайджана, подчеркнув, что ради личного счастья готова жертвовать публичностью.