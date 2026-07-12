Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"

Журналист Отар Кушанашвили выступил с жёсткой критикой в адрес блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которая на прошлой неделе пропустила судебное заседание из-за ухудшения здоровья на фоне химиотерапии.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

По словам Кушанашвили, публичная активность Чекалиной и её семьи, которую он назвал "дешёвым карнавалом", вызывает раздражение у судей и правоохранителей и может привести к тюремному заключению.

"Вот этот всегдашний галдёж, эта жизнь напоказ, эти дешёвые аттракционы, грошовый карнавал, к которым привержена эта семья, закончатся каменным мешком, то бишь тюрьмой", — заявил Кушанашвили.

Журналист подчеркнул, что поведение онкобольной звезды соцсетей не вызывает сочувствия ни у публики, ни у представителей закона. По его словам, Чекалина и её близкие сознательно провоцируют правоохранительные органы, будто "просятся" под арест. Кушанашвили отметил, что гиперактивность в период судебных разбирательств особенно раздражает судей, и это может обернуться против самой Лерчек.

"Они своими действиями как будто умоляют: "Ваша честь, посадите меня уже!". Вот что парадоксально. Гиперактивность раздражает людей в мантиях и в погонах. И, зная об этом, лезть на рожон, лезть в бутылку со своей фонаберией, шиковать, демонстрировать, что нам всё нипочём… Вот это семейство делает всё, чтобы снова завели дело, чтобы их упекли в тюрьму", — пояснил Отар.

При этом Кушанашвили признался, что искренне жалеет Лерчек и желает ей выздоровления, однако считает, что её образ жизни и отношение к происходящему могут привести к трагическому финалу.

Напомним, блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) пропустила судебное заседание в минувшую пятницу. Её адвокат сообщил, что состояние Чекалиной ухудшилось на фоне химиотерапии. Уголовное дело в отношении блогерши поставлено на паузу, однако суд рассматривает возможность его возобновления. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами.

Ранее Отар Кушанашвили уже критиковал Лерчек, указывая на странности в её поведении при четвёртой стадии рака — посещение спортзалов и светских мероприятий, а также усомнился в её лечении в онкоцентре имени Блохина.