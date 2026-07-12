Денег больше нет: поражение в суде против Daily Mail обнулит бюджет принца Гарри

Финансовые проблемы принца Гарри могут значительно усугубиться после его недавнего поражения в судебном разбирательстве с издателем газеты Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

Согласно данным, опубликованным Page Six, герцог Сассекский рискует столкнуться с необходимостью выплатить судебные издержки, которые, по оценкам, могут достичь 20 миллионов долларов. Инсайдеры утверждают, что у него просто нет таких средств.

Роковое решение суда было оглашено буквально за несколько часов до того, как Гарри встретился с отцом, королём Карлом III, и королевой Камиллой. Эта встреча стала первой за четыре года, на которой монарх смог увидеть своих внуков Арчи и Лилибет. Таким образом, радость от семейного воссоединения оказалась омрачена грядущими финансовыми последствиями.

По данным источников, Гарри может обратиться за помощью к кругу своих состоятельных друзей. Среди возможных спасителей называют сэра Элтона Джона — легендарного музыканта, который был близким другом принцессы Дианы и выступал на свадьбе Гарри и Меган в 2018 году. Их семьи поддерживают тёплые отношения уже много лет. Однако, как отмечается, Меган Маркл с самого начала была против этого судебного иска и теперь, по словам инсайдеров, "крайне раздражена" тем, к чему он привёл.

Стоит отметить, что для герцога и герцогини Сассекских наступили не лучшие времена: их ежегодные расходы на охрану составляют около трёх миллионов долларов, они всё ещё выплачивают ипотеку за особняк в Калифорнии, а доходы от контрактов с Netflix заметно снизились. Тем не менее Гарри не отменил свои публичные мероприятия: он посетил детскую больницу в Бирмингеме и принял участие в акциях, посвящённых Invictus Games.

Напомним, визит принца Гарри в Лондон сопровождался жёстким контролем со стороны королевской охраны — его общение с королём Карлом III проходило исключительно в присутствии помощников из-за сохраняющегося недоверия к герцогу Сассекскому.