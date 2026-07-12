Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома

Григорий Лепс впервые после расставания с 20-летней Авророй Кибой заговорил о личной жизни. В интервью Эмину Агаларову 63-летний народный артист РФ признался, что его сердце занято, и он всерьёз размышляет о создании новой семьи, хотя пока живёт отдельно от избранницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

По словам певца, он испытывает к своей новой возлюбленной искренние и глубокие чувства. Артист описал её как "великолепную, очень хорошую и добрую девушку", но уточнил, что они пока не живут вместе. Лепс отметил, что для любого мужчины важно иметь надёжный тыл, и он нашёл его в этой женщине.

"Она скоро поедет на недельку на шоппинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл", — поделился Григорий Лепс.

До этого певец встречался с 20-летней Авророй Кибой, но их роман завершился в январе прямо во время совместного отпуска в Таиланде.

Напомним, на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге Григорий Лепс по ошибке взял в руки платок, который оказался важным символом для молодого исполнителя Akmal — он служит оберегом и хранит память о его бабушке.