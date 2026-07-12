Надоело бороться с потопами: Овечкин потратил миллионы ради спокойствия в легендарной башне Майами

Хоккеист Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", приобрёл новые апартаменты в элитном комплексе Jade Beach во Флориде. Решение о покупке было принято после многолетнего судебного спора с соседом, который затопил его квартиру на восьмом этаже этого же здания.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Трёхлетнее разбирательство завершилось мировым соглашением, однако инцидент заставил спортсмена задуматься о безопасности своего жилья. Чтобы больше не сталкиваться с подобными проблемами, Овечкин приобрёл ещё одни апартаменты в том же комплексе, но значительно выше — на 40-м этаже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Новые владения хоккеиста заметно просторнее прежних: площадь составляет 222 квадратных метра. В квартире четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты и один гостевой санузел, а также два машино-места. Стоимость жилья — около 2,1 миллиона долларов. Особое внимание Овечкин уделил напольному покрытию и на всякий случай выбрал влагостойкую плитку.

Теперь хоккеист будет жить по соседству с легендарным футболистом Лионелем Месси, у которого также есть недвижимость в этом районе. Сам Овечкин пока не комментирует покупку.

Ранее актёр Иван Янковский признался, что считает Александра Овечкина своей "ролевой моделью" по характеру и закалке, а также черпает вдохновение для своих ролей у спортсменов.