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Миллионы не сдержали слёз: ведущая Первого канала раскрыла содержание прощального письма матери

Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева, известная по программам "Здоровье" и "Жить здорово", сообщила в личном блоге печальную новость.

Елена Малышева
Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Малышева

11 июля в кругу близких родственников прошло прощание с её мамой, Галиной Александровной, которую не стало накануне.

"Вчера мы проводили в последний путь мою маму. Собралась вся наша огромная семья", — написала Малышева, поделившись с подписчиками скорбным известием.

Несмотря на тяжёлую утрату, Елена нашла в себе силы опубликовать завещание матери, составленное ещё 1 декабря 2015 года. В нём Галина Александровна обратилась к детям, внукам и правнукам с проникновенными словами напутствия, прося их помнить о взаимной любви и поддерживать друг друга.

"Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, которые кажутся недостижимыми. Но вы их, безусловно, достигнете. Вам всё по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и буду знать, что моя жизнь не прошла даром! Ваша мама, бабушка, прабабушка", — заключила мама телеведущей.

Галина Александровна тяжело перенесла коронавирусную инфекцию, после чего у неё начались серьёзные осложнения, в том числе полный парапарез, который привёл к выраженной слабости в конечностях и когнитивным нарушениям. Елена Малышева не раз упоминала, что её мать подолгу находилась на лечении в больнице, и она делала всё возможное, чтобы поддержать её и продлить жизнь.

Ранее в эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева делилась наблюдением из личной жизни: её муж Игорь практически всегда ходит по дому в шумоподавляющих наушниках, хотя их семейный быт, по её словам, трудно назвать шумным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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