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С карты мужа Леры Кудрявцевой списали 20 тысяч без его ведома: о чём телеведущая предупредила россиян

Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с неприятным инцидентом в своей семье. В личном блоге она рассказала, что с банковской карты её супруга, 38-летнего хоккеиста Игоря Макарова, были списаны 20 тысяч рублей через один из популярных сервисов доставки.

Лера Кудрявцева
Фото: тг-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public domain
Лера Кудрявцева

Проблема в том, что мужчина в момент списания находился дома и никаких заказов не оформлял. Когда пришло уведомление о транзакции, Игорь немедленно обратился в службу поддержки сервиса. Однако там ответили отказом — вернуть деньги они не смогут.

Такой ответ вызвал у телеведущей бурное негодование, и она решила публично предупредить подписчиков о возможных рисках при привязке банковских карт к подобным приложениям.

"Это как вообще? Хорошо устроились. Ты привязываешь карту к сервису, а они запросто могут списать и потом посылают на фиг. С какого, простите, перепуга? Это точно ваша проблема, и если она происходит на вашем сервисе, решать проблему должны вы. Как минимум разбираться и возвращать деньги клиенту", — написала возмущённая телеведущая.

На данный момент Кудрявцева отдыхает на роскошной вилле в Сен-Тропе вместе с друзьями и семилетней дочерью Машей. Девочка, по словам звезды, проводит много времени в бассейне и делает большие успехи в плавании, уже способна проплывать под водой значительные расстояния. Однако инцидент с деньгами омрачил отдых, и Кудрявцева пообещала добиваться справедливости от сервиса доставки.

Ранее Лера Кудрявцева стала связующим звеном в примирении Филиппа Киркорова и Прохора Шаляпина, конфликт которых длился 18 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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